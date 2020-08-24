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Spor Beşiktaş kafilesi Selanik'te
Spor

Beşiktaş kafilesi Selanik'te

Yeniakit Publisher
2020-08-24 16:33:58 -
Beşiktaş kafilesi Selanik'te

SELANİK (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın deplasmanda Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak Beşiktaş, Selanik'e geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske taktıkları görülen siyah-beyazlı futbolcular, Makedonya Havalimanı'nda pasaport kontrollerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında kentte kalacakları otele hareket etti.

Beşiktaş Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Toumba Stadı'nda bu akşam son antrenmanını yapacak. Antrenmandan önce basın toplantısında teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolculardan Atiba Hutchinson, maçla ilgili soruları cevaplayacak.


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