Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Alashkert



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 9. Grup'taki üçüncü maçında yarın Ermenistan ekibi Alashkert'le Hollanda'da karşılaşacak. Hollanda'nın Enschede şehrindeki Sportpark Heeckeren Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.30'da başlayacak. Gruptaki ilk iki maçında iki puan toplayan siyah-beyazlılar, 3. sırada bulunuyor. Grupta son sırada yer alan Alashkert ise ilk iki maçında Hollanda temsilcisi Twente'ye 13-0, Polonya ekibi Gornik Leczna'ya ise 8-0 kaybetti.



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