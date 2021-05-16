Beşiktaş kaç kez şampiyon oldu? Beşiktaş Süper Ligde kaç kez şampiyon oldu? Beşiktaş hangi tarihlerde şampiyon oldu?

Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş, tarihinde 16. kez şampiyonluğa ulaştı. Sezonun son haftasına 81 puanla Galatasaray'ın önünde averajla lider giren siyah-beyazlı takım, yine averajla mutlu sona ulaşmayı bildi.

Beşiktaş kaç kez şampiyon oldu?

1959'tan itibaren gerçekleştirilen Süper Lig'de ilk şampiyonluğunu 1959-1960 sezonunda yaşayan Beşiktaş, 16. şampiyonluğuna Sergen Yalçın yönetiminde ulaştı. Ligde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonunda zirvede yer alan siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'de 4. sırada yer aldı. Bir sonraki sezon 3. sırada kalan Beşiktaş'ın geçen sezonki sıralaması da değişmedi.

1984-1985 sezonunda ligi 50'şer puanla tamamlayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde, 1985-1986'da Beşiktaş, 56 puanla Galatasaray'ın gol averajıyla önünde, 1992-1993'te Galatasaray, bu kez Beşiktaş'ı 66 puan ve averajla, 2010-2011'de ise Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 82'şer puanla tamamladığı ligde Fenerbahçe şampiyon oldu.

1987-1988 sezonundan bu yana şampiyon 12. kez son hafta belli oldu. Geride kalan 12 sezonda sadece 2'sinde zirve son haftada el değiştirmişti. Üç puanlı sistemin uygulandığı sezonlarda 2005-2006 ve 2009-2010'da son haftaya lider giren Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmişti. Daha önce 1975-1976'da Alsancak Stadı'nda Trabzonspor, 2006-2007'de İzmir Atatürk Stadı'nda Fenerbahçe ve 2017-2018 sezonunda Bornova Aziz Kocaoğlu'nda Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı İzmir'de 2020-2021 sezonunda Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadı'nda mutlu sona ulaştı. Ligde 16. şampiyonluğuna Gürsel Aksel Stadı'nda ulaşan Beşiktaş, aynı statta 18 Mayıs Salı günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak.