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Spor Beşiktaş istiyordu! Fenerbahçe işi bitiriyor
Spor

Beşiktaş istiyordu! Fenerbahçe işi bitiriyor

Fenerbahçe, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker ile görüşmelere başladı. İmzanın an meselesi olduğu belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 20:25:00 -
Beşiktaş istiyordu! Fenerbahçe işi bitiriyor

Stoper bölgesi için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gündemde en sıcak isim Alanyaspor'dan ayrılan Steven Caulker.

Geride bıraktığımız sezonu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı lacivertli ekip, stoper transferi için de girişimlerini hızlandırdı.

Haber Global'in haberine göre Alanyaspor'dan ayrılan Steven Caulker, Fenerbahçe'ye imza atmaya çok yakın.

Steven Caulker, Alanyaspor’da geçirdiği 2.5 sezonda 85 resmi maça çıkmıştı.

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