Beşiktaş İstanbulspor'u arkadan gelip yendi

Beşiktaş, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan hazırlık maçına Beşiktaş, Karius, Dorukhan Toköz, Yusuf Bildik, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Quaresma, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Oğuzhan Aydoğan, Mustafa Pektemek, Vagner Love ilk 11'iyle çıktı.

İstanbulspor ise karşılaşmaya Alperen Uysal, Wellington, Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Cajic, Etoga, Arif Morkaya, Murat Duruer, Mohammed Sammed ve Barış Örücü ilk 11'iyle başladı.

İstanbulspor, 14. dakikada Barış Örücü'nün ayağından bulduğu penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 18. dakikada Quaresma'nın ortasında Mustafa Pektemek'in golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. Karşılaşmanın 85. dakikasında Ricardo Quaresma'nın frikikten attığı golle Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.