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Beşiktaş intikam aldı

Beşiktaş evinde Hatayspor'u 7-0 gibi farklı skorla mağlup ederken Rizespor maçı sonrasında Sergen Yalçın'ın söylediği iddialı sözler yeniden gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 23:06:00 -

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş evinde Hatayspor'u 7-0 mağlup ederken akıllara ise hafta içi Sergen Yalçın'ın yaptığı konuşma geldi.

"Göreceğiz cumartesi günü" demişti

Rizespor maçının ardından "Biz kime karşı mücadele ediyoruz? Maç bitiyor Hatayspor hocası, bakıyorum kendi galibiyetinin sevincini yaşamaktansa Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili konuşuyor. Göreceğiz Cumartesi günü ne olacağını. Konuşmakla oluyor" diyen Sergen Yalçın Hatayspor'a meydan okumuştu.

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