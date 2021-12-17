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Spor Beşiktaş ile Chelsea arasında anlaşma
Spor

Beşiktaş ile Chelsea arasında anlaşma

Beşiktaş ile Chelsea arasında oyuncu geliştirme anlaşması son yıllarda kiraladığı futbolcuları parlatmasıyla ünlenen Beşiktaş, İngiliz devi Chelsea ile önemli bir adım atmak üzere. Geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı kulübü ziyarete gelen Chelsea'nin teknik mentoru Makalele ile görüşen yetkililer, Chelsea ile de oyuncu geliştirme konusunda anlaşma yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 14:42:00 - 2021-12-17 14:48:51
Beşiktaş ile Chelsea arasında anlaşma

Beşiktaş ile Chelsea arasında oyuncu geliştirme anlaşması son yıllarda kiraladığı futbolcuları parlatmasıyla ünlenen Beşiktaş, İngiliz devi Chelsea ile önemli bir adım atmak üzere. Geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı kulübü ziyarete gelen Chelsea'nin teknik mentoru Makalele ile görüşen yetkililer, Chelsea ile de oyuncu geliştirme konusunda anlaşma yapacak.

Batshuayi'nin durumunu gözlemlemek için gelen Makalele ile görüşen siyah-beyazlılar, Londra ekibinde gelişim beklenen futbolcuların Beşiktaş'a kiralanması için anlaşmaya vardı.

Bu anlaşma şartlarında oyuncuların Beşiktaş'a gelmesi halinde, kulübün üzerine ödeme alması var. Oyuncunun gelişimine katkıda bulunurken, İngiliz ekibinden de futbolcunun oynadığı maç başına ödeme alacak olan siyah-beyazlılar, bu projeyi de geliştirmek istiyor.

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