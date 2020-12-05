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Spor Beşiktaş ile anılan Balotelli'nin yeni takımı belli oldu
Spor

Beşiktaş ile anılan Balotelli'nin yeni takımı belli oldu

Adı Beşiktaş ile anılan Mario Balotelli, Brezilya ekibi Vasco da Gama ile 2.5 milyon euro karşılığında 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 11:43:00 -
Beşiktaş ile anılan Balotelli'nin yeni takımı belli oldu

Yaz transfer döneminde adı sıkça Beşiktaş'la anılan Mario Balotelli, siyah-beyazlı kulüple prensip anlaşmasına varmış ancak teknik direktör Sergen Yalçın'dan veto yiyince transferi yatmıştı.

Hala boşta olan İtalyan golcü için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, 29 yaşındaki futbolcunun Brezilya ekibi Vasco da Gama ile anlaştığını açıkladı.

Sosyal medyadan paylaşılan habere göre Balotelli, gün içerisinde Vasco ile 2.5 milyon euro karşılığında 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

"Maradona etkisi yapacak"

Vasco da Gama'nın Sportif Direktörü Fabio Cardella, geçtiğimiz günlerde Balotelli hakkında yaptığı açıklamada, "Balotelli bize gelmeyi çok istiyor. Unutmayın Vasco, dünyada Real Madrid'den sonra en çok kupa kazanan 2. kulüp. Eğer Balotelli bize gelirse taraftarımız için Maradona etkisi yapacak, buna inanıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Mario Balotelli son olarak İtalya 4. Lig ekibi Sporting Franciacorta takımıyla idmanlara çıkarken görüntülenmişti.

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