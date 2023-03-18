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Spor

Beşiktaş iki yıldızın peşinde

Bu sene istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Lucas Joao ve Branco Van den Boomen’in peşinde.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 13:56:00 -
Beşiktaş iki yıldızın peşinde

Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Beşiktaş’ın İngiltere Championship ekiplerinden Reading’in golcüsü Lucas Joao ile ilgilendiği ifade edildi. Sky Sports’un duyurduğu habere göre, sezon sonu bonservisi bitecek olan Joao için Kara Kartal çalışma başlattı.

Yaz transfer döneminde bonservissiz şekilde istediği takıma transfer olabilecek 29 yaşındaki futbolcu için Reading Kulübü’nden şu ana kadar yeni sözleşme talebi gelmedi. Bu sezon 27 maçta 5 golü bulunan golcünün durumuyla ilgili rahat olduğu ve sezon sonunda tüm seçeneklerini değerlendireceği öğrenildi. 1.93 boyundaki Angolalı santrfor, asıl mevkisinin dışında sol kanat ve sağ kanatta da oynayabiliyor.

Kara Kartal, özellikle ara transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen Hollandalı merkez orta saha Branco Van den Boomen’i kadrosuna katmak için harekete geçti. Fransa’da Toulouse forması giyen Branco Van den Boomen’in kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu yüzden Beşiktaş piyasa değeri 7 milyon Euro civarında olan orta saha oyuncusu için bonservis ücreti de ödemeyecek.

Hollandalı futbolcunun menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği de gelen haberler arasında. Kulübüyle sözleşme uzatmayan 27 yaşında ve 1.88 boyundaki Van den Boomen merkez orta saha dışında 10 numara ve ön libero mevkilerinde de forma giyebiliyor. Hollandalı Boomen, Toulouse’da bu sezon 29 resmi maçta 6 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Fanatik
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