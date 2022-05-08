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Spor Beşiktaş için tek çare galibiyet
Spor

Beşiktaş için tek çare galibiyet

Bu sezon şampiyonluk yarışından epey uzak kalan Beşiktaş'ta Avrupa kupalarına kalmak için tek hedef kalan maçlardan mutlak surette galibiyetle ayrılmak.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 08:10:00 -
Beşiktaş için tek çare galibiyet

Bu sezon ligde umduğunu bulamayan ve 3. teknik direktör olarak Valerien Ismael’i 5 hafta önce göreve getiren Beşiktaş ’ın tek düşüncesi, Fenerbahçe ’yi yenerek ligde ilk beşe girmek. Şu an için Avrupa kupalarına katılma hedefinden biraz uzak olan Siyah-Beyazlılar, kalan 3 maçını kazanıp Alanyaspor ve Başakşehir’in puan kaybetmesini bekleyecek. Ligi ilk dörtte bitirmesi halinde Avrupa biletini alacak olan Kara Kartal için bir diğer ihtimal de Trabzonspor ’un Türkiye Kupası’nı alması ve kendisinin de ligi beşinci sırada bitirmesi olacak. Ezeli rekabete bu sebepler de eklendiğinde, Beşiktaş’ın kafasında kazanmaktan başka bir seçenek yer almıyor.

Beşiktaş’a geldiğinden bu yana 3-4-3 sistemini oynatan teknik direktör Valerien Ismael, defans hattındaki önemli eksiklere rağmen sistemini bozmayı düşünmüyor. Vida ve Montero’nun yokluğunda, stoperde Necip yerine Umut Meraş’a görev vermeyi düşünen Fransız teknik adam, geçen haftaki performansından memnun kaldığı Serdar Saatçı’dan da vazgeçmeyecek ve defansı Welinton-Serdar-Umut olarak sahaya sürmeyi planlıyor. Ismael, ilk derbisini kazanıp hem seri yakalamayı hem de Avrupa umutlarını sürdürmeyi amaçlıyor.

Antrenmanlarda orta sahanın defansif yönünde Rosier’in yokluğunda yerine Kenan Karaman’ı deneyen Ismael, sol tarafta Rıdvan Yılmaz, orta ikiliye de Josef-Atiba’yı yazmış durumda. Valerien Ismael’in hücum üçlüsü ise Ghezzal-Batshuayi ve N’Koudou’dan oluşuyor. Beşiktaş’ın Fenerbahçe derbisindeki muhtemel on biri; Ersin, Welinton, Serdar, Umut, Kenan, Josef, Atiba (Can), Rıdvan, Ghezzal, N’Koudou, Batshuayi şeklinde.

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