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Beşiktaş-Helmond Sport maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş-Helmond Sport maç sonucu

Beşiktaş Antalya'daki ilk hazırlık maçında Hollanda 2. Lig ekibi Helmond Sport ile karşılaştı. Siyah-Beyazlılar Larin'in 66. dakikada attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Beşiktaş ikinci hazırlık maçında yarın Afjet Afyonspor ile karşılaşacak.

08 Ocak 2019 Salı 18:59
Beşiktaş-Helmond Sport maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş-Helmond Sport maç sonucu

Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan Burak Yılmaz ve Isimat Mirin'i kadrosuna katan Beşiktaş hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar ilk hazırlık maçında Hollanda Ligi 2. lig ekibi Helmond Sport ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Larin'in 66. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Beşiktaş ikinci hazırlık maçında yarın Afjet Afyonspor ile karşılaşacak.

Maçtan dakikalar...

5 dk. Quaresma'nın vuruşunda kaleci son anda çıkardı.

Beşiktaş maçın ilk bölümünde Quaresma ile sağ kanattan etkili olmaya çalışıyor...

Yeni transfer Burak Yılmaz maçın kadrosunda yok ama mücadeleyi yedek kulübesinden takip ediyordu. Kulübeden ayrıldı salona çalışmaya gitti.

Maçı ikinci Başkan Serdal Adalı, futbol takım Sorumlusu Ahmet Kavalcı ve Melih Aydoğdu tribünden takip ediyor...

Yeni transfer Mirin korner ve faul atışlarında ileri çıkışlarıyla dikkat çekti.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi...

Maçın ikinci yarısı başladı. Atiba hariç tüm kadro değişti...

GOOOOOL - 66. dakikada Lens'in pasında Larin boş kaleye gönderdi ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

Beşiktaş'ın ilk 11'i...

Ersin Destanoğlu, Dorukhan Toköz, Enzo Roco, Isimat-Mirin, Hüseyin Seyligli, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Babel, Güven Yalçın

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 18:59
  1. Trabzon
  2. Antalya
  3. Afyon
  4. Beşiktaş-Helmond Sport
  5. Beşiktaş-Helmond Sport maçı
  6. Beşiktaş-Helmond Sport kaç kaç bitti
  7. Beşiktaş-Helmond Sport maç sonucu

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