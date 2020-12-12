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Spor Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'na yeni sponsor
Spor

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'na yeni sponsor

Kadın deodorant markası Emotion, siyah-beyazlı takıma 1 yıllığına sponsor oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-12 17:20:56 -
Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'na yeni sponsor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı ile kadın deodorant markası Emotion arasında bir yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nın şortlarında Emotion logosu yer alacak.

Emotion'ın siyah-beyazlı takıma güç vereceğini söyleyen Beşiktaş Kulübü Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, anlaşma ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Emotion'un Türk sporuna, özellikle de fırsat eşitliği sağlayarak kadın basketboluna kattığı değer için teşekkür ederiz. Bu anlaşma kadınlarımızın spordan kopmaması ve uluslararası müsabakalarda da başarılar elde ederek ülkemizi gururlandırması açısından ayrıca büyük önem taşıyor. Beşiktaş olarak her dalda sporcu yetiştiren ve Türk sporunu ileriye taşıyan bir kulüp olacağımızı her fırsatta dile getiriyoruz. Bu misyon, tarihimizin ve değerlerimizin bize yüklediği önemli bir sorumluluk. Biz Beşiktaş ruhuyla, umudumuzu hiç kaybetmeden, zorluklarla mücadele ederek, her branşta şampiyon olmayı hedefliyoruz. Emotion, kadın basketbol liginde bize güç verecek."

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nı destek olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Evyap Pazarlama Başkanı Oğuzhan Aslan ise şunları kaydetti:

"Biz Emotion ekibi olarak fırsat eşitliğine inanan bir markayız. Kadın sporcularımızın, desteklendiği ve fırsat verildiği durumda ülkemiz için büyük başarılara imza attığına tanık oluyoruz. Bu nedenle Beşiktaş Kadın Basketbol A Takımı'na destek olmaktan gurur duyuyoruz. Böyle bir dönemde spora ve sporcuya verilen desteğin çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum."

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