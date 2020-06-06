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Spor

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 14:45:08 -
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada değişmeli olarak yapılan çift kale maç, kondisyon koşuları ve şut çalışması ile sona erdi.


Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 8 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de yapacağı antrenmanla başlayacak.

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