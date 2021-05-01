Beşiktaş Hatayspor maçı saat kaçta?
Süper Lig’in son haftalarında büyük heyecan yaşanıyor. Lider Beşiktaş evinde, Lig’in zor rakiplerinden olan Hatayspor’u ağırlayacak. Zirve yarışında kritik haftalara girerken takımlar puan kaybetmek istemiyor. Peki, Beşiktaş Hatayspor maçı saat kaçta? Beşiktaş Hatayspor maçı ne zaman?
Süper Lig’in 39. haftasında lider Beşiktaş evinde Hatayspor’u konuk edecek. Lig’in zorlu rakiplerinden olan Hatayspor, Avrupa Ligi hesapları yaparken Beşiktaş ise şampiyonluk yolunda puan kaybetmek istemiyor. Peki, Beşiktaş Hatayspor maçı saat kaçta? Beşiktaş Hatayspor maçı ne zaman?
Beşiktaş Hatayspor maçı saat kaçta?
Beşiktaş Hatayspor maçı 1 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Söz konusu karşılaşma, BeIN Sports HD1 kanalından canlı olarak verilecek.
Beşiktaş Hatayspor maçı hakemi kim?
Vodafone Park’ta yapılacak olan müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Yardımcı hakemleri ise Kemal yılmaz ve Serkan Çimen olacak