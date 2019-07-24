Beşiktaş, Hasic'i kampta deneyecek



İSTANBUL (AA) - Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic'i de kamp sürecinde deneyecek. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bosna-Hersekli futbolcu, siyah-beyazlı takımla Avusturya kampında deneme antrenmanlarına çıkacak.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.