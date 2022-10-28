Beşiktaş, Güneş yönetiminde ilk antrenmanına çıktı
Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak Beşiktaş, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.
Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak Beşiktaş, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı.
Top kapma çalışması ve yarı sahada çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel şut organizasyonlarıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlı takım, yarın yapacağı idmanla Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.