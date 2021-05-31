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Spor Beşiktaş gözünü Laxalt'a dikti
Spor

Beşiktaş gözünü Laxalt'a dikti

Süper Lig kupasını ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek büyük bir başarıya imza atan Beşiktaş, Milan forması giyen Diego Laxalt'ı transfer listesine ekledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 05:14:00 -
Beşiktaş gözünü Laxalt'a dikti

Sezonu çift kupa ile tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde alternatifli bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Kartal, 28 yaşındaki sol bek Diego Laxalt’ı transfer etmek istiyor.

İtalyan gazeteci Di Marzio’nun haberine göre, Celtic, gelecek sezon Laxalt ile devam etmeyecek Siyah - beyazlılar geçen sezonu kiralık olarak Celtic’de geçiren ama bonservisi Milan’da bulunan Diego Laxalt için önümüzdeki günlerde İtalyan ekibine resmi teklif yapacak.

Porto da takipte

Haberde Portekiz temsilcisi Porto’nun da Diego Laxalt’ı transfer etmek istediği kaydedildi. Porto, Uruguaylı sol bekin şartları için Milan ile görüşürken, önümüzdeki günlerde resmi teklifini de iletecek.

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