Beşiktaş - Göztepe | CANLI ANLATIM
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Beşiktaş 1 - 0 Göztepe skoruyla devam ediyor.
Beşiktaş 1 - 0 Göztepe
22' Junior Olaitan, sol köşede topla buluşup sağa çekti ve kaleyi düşündü. Top Göztepe savunmasına çarparak kornere çıktı.
20' Hakem Ozan Ergün, Sergen Yalçın'a sarı kart gösterdi.
16' Sarı Kart - Héliton
15' Sarı Kart - Wilfred Ndidi
11' Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Olaitan'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Cerny sol köşeyi düşündü ama Lis izin vermedi.
9' GOL! Orkun Kökçü'nün açtığı ortaya iyi yükselen Wilfred Ndidi topu ağlara yolladı. Beşiktaş 1-0 önde.
8' Orkun Kökçü'nün yerden çektiği serbest vuruş direğe çarpıp kornere çıktı.
7' Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.
5' Göztepe, Beşiktaş yarı sahasında baskılı oynuyor.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Oh.
Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Janderson, Juan.