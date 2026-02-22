  • İSTANBUL
Spor Beşiktaş - Göztepe | CANLI ANLATIM
Spor

Beşiktaş - Göztepe | CANLI ANLATIM

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş - Göztepe | CANLI ANLATIM

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Beşiktaş 1 - 0 Göztepe skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ

Beşiktaş 1 - 0 Göztepe

22' Junior Olaitan, sol köşede topla buluşup sağa çekti ve kaleyi düşündü. Top Göztepe savunmasına çarparak kornere çıktı.

20' Hakem Ozan Ergün, Sergen Yalçın'a sarı kart gösterdi.

16' Sarı Kart - Héliton

15' Sarı Kart - Wilfred Ndidi

11' Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Olaitan'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Cerny sol köşeyi düşündü ama Lis izin vermedi.

9' GOL! Orkun Kökçü'nün açtığı ortaya iyi yükselen Wilfred Ndidi topu ağlara yolladı. Beşiktaş 1-0 önde.

8' Orkun Kökçü'nün yerden çektiği serbest vuruş direğe çarpıp kornere çıktı.

7' Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.

5' Göztepe, Beşiktaş yarı sahasında baskılı oynuyor.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER 

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Oh.

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Janderson, Juan.

