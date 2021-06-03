Beşiktaş görüşmelere başladı! Bomba patlıyor
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi biten Steven Caulker'ı transfer etmeye hazırlanıyor.
Defans hattına takviye yapmak için harekete geçen Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker'a teklifini iletti.
Beşiktaş yönetimi, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker'a resmi teklifini iletti.
Siyah-beyazlı formayı giymeye oldukça yakın olan İngiliz stoper, Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi ilk transferi olmaya en yakın aday.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 karşılaşmaya çıkan Caulker, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.