Beşiktaş gol oldu yağdı

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 7-0'lık skorla kazandı.

Gol yağmuru

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Babajide Akintola kendi kalesine, 11, 14, 55 ve 65. dakikalarda Cyle Larin, 38. dakikada N'Koudou ve 44. dakikada Rıdvan Yılmaz attı.

Bu sezon Rizespor maçında da 4 gol atan Larin, ikinci kez bu başarısını tekrarlayarak lig tarihinde iki maçta birden 4 gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

3 Haftada 4 puan alırsa şampiyon

Bu galibiyetle birlikte üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 81'e yükseltti. Beşiktaş, kalan 3 maçından 4 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

4 hafta aradan sonra kaybeden Hatayspor 57 puanda kaldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Hatayspor ise sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.