  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son dakika... MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya darbe

Partisine sert eleştiriler yöneltiyordu! AK Partili Mehmet Metiner’den şok “AK Parti” itirafı! Yer yerinden oynayacak

‘Hamas terör örgütüdür’ diyenlerle iş tutan muhafazakarlara okutun! Hamas yöneticisinden Türkiye’ye büyük övgü

FETÖ’nün ciğerini bilen Nedim Şener’den gündemi sarsan iddia! Bugünlerde bu olursa şaşırmayın

Siyaset kulisleri bu haberle çalkalanıyor! Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili flaş gelişme

Mısırlı gazeteci tek tek anlattı! Sadece AK Parti kaybetmedi! İşte grafiklerle YRP’nin seçim yenilgisi

Milyonlarca Euro'luk ihracatlar yapıyordu! Türkiye'nin dev şirketi bir anda o ülkeye satıldı

Almanlardan yerli otomobilimiz Togg’a övgüler! “Türklerin prestij nesnesi”

Ünlü sunucu Mehmet Akif Ersoy’un Erdoğan ve Gazze açıklaması olay oldu! Bomba “Gazze'ye asker” detayı

Hamas lideri Halid Meşal’den Yeniden Refahçıları dumura uğratacak sözler! Bakalım şimdi ne yapacaklar
Spor Beşiktaş genç yıldıza kancayı taktı
Spor

Beşiktaş genç yıldıza kancayı taktı

Yeniakit Publisher
2024-04-09 19:52:00 -
Beşiktaş genç yıldıza kancayı taktı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın Kasımpaşa'da forma giyen genç futbolcu Yasin Özcan'ı izlediği belirtiliyor.

Yeni sezon için Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Masuaku ile yolları ayırabilir. Siyah-beyazlıların, Demokratik Kongolu futbolcunun ayrılması durumunda sol bek pozisyonu için sürpriz bir isme yöneleceği öne sürüldü.

Masuaku yaka silktirdi

Sabah'ta yer alan habere göre, Masuaku yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Beşiktaş yönetimine adeta yaka silktirdi. Siyah-beyazlı yönetimin sezon sonunda 30 yaşındaki futbolcuyla yolları ayırması güçlü bir ihtimal olarak gösteriliyor.

Masuaku'nun ayrılık ihtimaline karşı Beşiktaş bu mevki için çalışmalara başladı. Siyah-beyazlıların, Kasımpaşa'nın 17 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan'ı listesine aldığı belirtildi. Hem stoper hem sol bek oynayabilen genç futbolcunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yasin Özcan bu sezon Kasımpaşa formasıyla 34 maça çıktı. 17 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1.334 dakika süre alırken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beşiktaş'taki gece kulübü yangının soruşturmasında yeni gelişme!
Beşiktaş'taki gece kulübü yangının soruşturmasında yeni gelişme!

Gündem

Beşiktaş'taki gece kulübü yangının soruşturmasında yeni gelişme!

Beşiktaş'ta bir dönem daha geride kalıyor! Bu kadar da olmaz! Hakkında o gelişme başlatıldı...
Beşiktaş'ta bir dönem daha geride kalıyor! Bu kadar da olmaz! Hakkında o gelişme başlatıldı...

Spor

Beşiktaş'ta bir dönem daha geride kalıyor! Bu kadar da olmaz! Hakkında o gelişme başlatıldı...

İstiyorsan söz verme! Beşiktaş’ın büyüklüğünün farkına var Santos hocam artık…
İstiyorsan söz verme! Beşiktaş’ın büyüklüğünün farkına var Santos hocam artık…

Spor

İstiyorsan söz verme! Beşiktaş’ın büyüklüğünün farkına var Santos hocam artık…

Ali Koç, Beşiktaş’ı da işin içine kattı ve açıkladı! Sıcak gelişme… Öfkesi dinmedi!
Ali Koç, Beşiktaş’ı da işin içine kattı ve açıkladı! Sıcak gelişme… Öfkesi dinmedi!

Spor

Ali Koç, Beşiktaş’ı da işin içine kattı ve açıkladı! Sıcak gelişme… Öfkesi dinmedi!

Beşiktaş orayı fethedecek! Süper Lig devlerine dev çalım...
Beşiktaş orayı fethedecek! Süper Lig devlerine dev çalım...

Spor

Beşiktaş orayı fethedecek! Süper Lig devlerine dev çalım...

Güçlü iş birliği! Honda’nın hibrit SUV modelleri Beşiktaş JK’ya enerji katacak!
Güçlü iş birliği! Honda’nın hibrit SUV modelleri Beşiktaş JK’ya enerji katacak!

Otomotiv

Güçlü iş birliği! Honda’nın hibrit SUV modelleri Beşiktaş JK’ya enerji katacak!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23