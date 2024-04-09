Beşiktaş genç yıldıza kancayı taktı

Yeni sezon için Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Masuaku ile yolları ayırabilir. Siyah-beyazlıların, Demokratik Kongolu futbolcunun ayrılması durumunda sol bek pozisyonu için sürpriz bir isme yöneleceği öne sürüldü.

Masuaku yaka silktirdi

Sabah'ta yer alan habere göre, Masuaku yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Beşiktaş yönetimine adeta yaka silktirdi. Siyah-beyazlı yönetimin sezon sonunda 30 yaşındaki futbolcuyla yolları ayırması güçlü bir ihtimal olarak gösteriliyor.

Masuaku'nun ayrılık ihtimaline karşı Beşiktaş bu mevki için çalışmalara başladı. Siyah-beyazlıların, Kasımpaşa'nın 17 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan'ı listesine aldığı belirtildi. Hem stoper hem sol bek oynayabilen genç futbolcunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yasin Özcan bu sezon Kasımpaşa formasıyla 34 maça çıktı. 17 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1.334 dakika süre alırken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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