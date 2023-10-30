Beşiktaş eksiklerine rağmen kazanmasını bildi!

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.



Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının kapanış mücadelesinde Gaziantep FK ile karşılaştı, Tüpraş Stadyumu'nda olan mücadelede Beşiktaş Salih ve Cenk Tosun'un golleriyle mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrılarak kötü gidişe dur dedi.

Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Cenk Tosun, bu sezon ilk golünü attı!

Sakatlıklardan yana yüzü gülmeyen başarılı golcü Cenk Tosun, sakatlığının ardından Gaziantep FK karşısında hem takımı adına, hem de kendi adına önemli bir gol atarak bu sezon ki siftahını yaptı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sakatlıklar kervanına Ghezzal'da eklendi

Beşiktaş'ın sakatlıklardan yana yüzü gülmezken Gaziantep FK maçına birçok önemli oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıktı. Rachid Ghezzal maçın 20. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemezken yerine 18 yaşındaki Yakup Kılıç dahil oldu.

Sumudica yönetiminde üçüncü kez mağlup

Gaziantep FK iyi başlayamadığı ligde Sumudica ile anlaşmıştı. Gaziantep temsilcisi, Rumen teknik adamın başında bu sonuç ile beraber 3. kez mağlup oldu.