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Spor Beşiktaş galibiyet serisini 3 maça çıkardı
Spor

Beşiktaş galibiyet serisini 3 maça çıkardı

- Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa'yı da yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı - Beşiktaş'ın golcü ismi Vincent Aboubakar, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa filelerini de havalandırdı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 22:08:25 -
Beşiktaş galibiyet serisini 3 maça çıkardı


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı Vodafone Park'ta 3-0 mağlup eden Beşiktaş galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Ligde oynadığı son 3 maçta Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup edip üç İstanbul takımı karşısında 9 puan toplayarak zirve mücadelesinde iddialı hale gelen siyah-beyazlılar puanını 19'a yükseltti.

Beşiktaş bu maçla birlikte oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 yenilgi almış oldu.


- Mensah 9 maç sonra gol attı


İlk yarının uzatma dakikalarında attığı golle Beşiktaş'ı Kasımpaşa karşısında öne geçiren Bernard Mensah 9 hafta sonra golle tanıştı.

Beşiktaş forması altındaki ilk golünü siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk lig maçında Trabzonspor'a karşı kaydeden Mensah, Kasımpaşa karşısında da ikinci golünü kaydetti.


- Aboubakar, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi


Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi.

Siyah-beyazlıların galibiyet serisine başladığı Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında da rakip fileleri havalandıran Aboubakar, Kasımpaşa maçında attığı golle üst üste üç hafta gol sevinci yaşadı.

Kamerunlu oyuncu böylelikle 8. maçında 5. gol sevincini yaşadı.


- Kasımpaşa'da Hadergjonaj kırmızı kart gördü


Karşılaşmanın 54. dakikasında Florent Hadergjonaj kırmızı kart gördü.

Hadergjonaj, N'Koudou ile girdiği mücadelede rakibine yaptığı müdahalenin ardından hakem tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Kasımpaşa eksik olduğu bölümde siyah-beyazlılardan iki gol yedi.


- Beşiktaş ikinci kez gol yemedi


Ligin en çok yiyen takımları arasında yer alan Beşiktaş, bu sezon ikinci kez bir maçta kalesini gole kapattı.

Geride kalan 10 haftada kalesinde 17 gol gören siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor maçından sonra Kasımpaşa karşısında da gol yemedi.



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