Beşiktaş Gabriel Paulista'yı resmen açıkladı
Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Siyah-beyazlıların yeni stoperi, iki gün önce İstanbul'a gelmişti.
Beşiktaş, Atletico Madrid ile sözleşmesi biten ve kontrat yenilemeyen stoper oyuncusu Gabriel Paulista ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu (Paulista) transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Paulista, iki gün önce İstanbul'a gelmişti.