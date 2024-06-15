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Spor Beşiktaş Gabriel Paulista'yı resmen açıkladı
Spor

Beşiktaş Gabriel Paulista'yı resmen açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-06-15 13:39:00 -
Beşiktaş Gabriel Paulista'yı resmen açıkladı

Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Siyah-beyazlıların yeni stoperi, iki gün önce İstanbul'a gelmişti.

Beşiktaş, Atletico Madrid ile sözleşmesi biten ve kontrat yenilemeyen stoper oyuncusu Gabriel Paulista ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu (Paulista) transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Paulista, iki gün önce İstanbul'a gelmişti.

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