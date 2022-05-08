Beşiktaş-Fenerbahçe maçı VAR hakemi kim? BJK-FB derbisi VAR hakemi kim?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasının derbi mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak derbide Arda Kardeşler düdük çalacak. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 98 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 95 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 491 golüne, Beşiktaş 450 golle karşılık verdi.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı VAR hakemi kim?

Heyecanla beklenen derbi öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Beşiktaş-Fenerbahçe maçında VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturacak.

Atilla Karaoğlan kimdir?

Atilla Karaoğlan 22 Haziran 1986 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Atilla Karaoğlan Süper Lig'de görev yapan Türk hakemdir. Atilla Karaoğlan'ın asıl mesleği öğretmenliktir ve futbol antrenörlüğü mezunudur. Babası eski bir futbolcudur. Hakemlik kariyerine 2007'de başlayan Atilla Karaoğlan, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de maç yönetmektedir. Süper Lig'de bu sezon yönettiği maçlarda dikkatleri üzerine çeken 33 yaşındaki hakem, eski bir futbolcu babanın oğlu ve futbol antrenörlüğü mezunu. Aldığı eğitimin, sahadaki hakemliğine büyük katkı sağladığını söylüyor. Hakem olabilmek için yardımcı hakemlik kariyerini bir çırpıda silerek sıfırdan başlamayı göze alacak kadar cesur bir kişiliğe sahip. Bugün ulaştığı noktayı, "12 sezonda tırnaklarımla kazıyarak geldim" sözleriyle tarif ediyor.