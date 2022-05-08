Beşiktaş Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler! Beşiktaş Fenerbahçe ilk 11
Süper Lig’in 36.haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir süre kala ise futbolseverler muhtemel 11’leri araştırmaya başladı. İşte, Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11’leri
Süper Lig’in 36.haftası heyecan dolu bir maça tanıklık edecek. Beşiktaş sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Futbolseverler ise maç öncesinde iki takımın muhtemel 11’lerini araştırmaya başladı.
Beşiktaş Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler! Beşiktaş Fenerbahçe ilk 11
Beşiktaş: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Atiba, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Tisserand, Novak, Ferdi, Zajc, Gustavo, İrfan, Mert Hakan, Rossi, Serdar Dursun