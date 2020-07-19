Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? | Beşiktaş Fenerbahçe maçı sonucu
Beşiktaş Fenerbahçe maç sonucu | Süper Lig’in 33. Haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Futbolseverler internette “Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne oldu?” , “Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?” , “Fenerbahçe Beşiktaş maçı sonucu” , “Beşiktaş Fenerbahçe maçı golleri” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
Süper Lig mart ayında koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi. Maçlar vakaların kontrol altına alınmasıyla birlikte 12 Haziran’da tekrar başladı. Ligde son iki haftaya girildi ve heyecan zirveye taşındı. 33. Hafta maçında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Peki, Beşikta Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? | Beşiktaş Fenerbahçe maçı sonucu
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Elneny, Lens, Atiba, Boateng, Boyd, Burak
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdari Falette, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Deniz, Ferdi, Emre, Muriqi
Kırmızı Kart: 25. dakika Muriqi
Beşiktaş Fenerbahçe maçının 25. dakikasında Muriqi gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Mücadelede iki ekip de önemli pozisyonlardan yararlanamayınca ilk yarı 0-0 sona erdi.
Maç devam ediyor.