  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? | Beşiktaş Fenerbahçe maçı sonucu

Beşiktaş Fenerbahçe maç sonucu | Süper Lig’in 33. Haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Futbolseverler internette “Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne oldu?” , “Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?” , “Fenerbahçe Beşiktaş maçı sonucu” , “Beşiktaş Fenerbahçe maçı golleri” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 22:18:00 -
Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? | Beşiktaş Fenerbahçe maçı sonucu

Süper Lig mart ayında koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi. Maçlar vakaların kontrol altına alınmasıyla birlikte 12 Haziran’da tekrar başladı. Ligde son iki haftaya girildi ve heyecan zirveye taşındı. 33. Hafta maçında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Peki, Beşikta Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? | Beşiktaş Fenerbahçe maçı sonucu

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Elneny, Lens, Atiba, Boateng, Boyd, Burak

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdari Falette, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Deniz, Ferdi, Emre, Muriqi

Kırmızı Kart: 25. dakika Muriqi

Beşiktaş Fenerbahçe maçının 25. dakikasında Muriqi gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelede iki ekip de önemli pozisyonlardan yararlanamayınca ilk yarı 0-0 sona erdi.

Maç devam ediyor.

Fortuna Sittard hangi ligde oynuyor? | Fortuna Sittard ligi kaçında sırada bitirdi?
Fortuna Sittard hangi ligde oynuyor? | Fortuna Sittard ligi kaçında sırada bitirdi?

Spor

Fortuna Sittard hangi ligde oynuyor? | Fortuna Sittard ligi kaçında sırada bitirdi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı