Beşiktaş Fenerbahçe maçı ilk 11'ler
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ilk 11'i | Süper Lig'de 31. hafta tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki, derbi ilk 11'i belli oldu mu?
Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Peki, derbi 11’i belli oldu mu?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ilk 11'ler
Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat 19.00’da başlayacak. Şu anda maçın ilk 11’i belli değil. Muhtemel 11 şöyle:
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül (Nazım Sangare), Serdar Aziz, Szalai, Novak, Gustavo, Ozan Tufan, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia, Thiam