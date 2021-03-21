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Spor Beşiktaş Fenerbahçe maçı ilk 11'ler
Spor

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ilk 11'ler

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ilk 11'i | Süper Lig'de 31. hafta tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki, derbi ilk 11'i belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-03-21 17:09:00 -
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ilk 11'ler

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Peki, derbi 11’i belli oldu mu?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ilk 11'ler

Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat 19.00’da başlayacak. Şu anda maçın ilk 11’i belli değil. Muhtemel 11 şöyle:

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül (Nazım Sangare), Serdar Aziz, Szalai, Novak, Gustavo, Ozan Tufan, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia, Thiam

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