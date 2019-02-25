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Beşiktaş - Fenerbahçe maçı canlı izle | Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri

Süper Lig’in 23. Hafta maçları Beşiktaş - Fenerbahçe derbisiyle sonlanacak. 39 puanla 3. Sırada yer alan Beşiktaş, bu sezonda kat be kat altında performans sergileyen Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Lig’de 16. Sırada ve 24 puana sahip olanFenerbahçe’nin Beşiktaş maçında oynayacağı ilk 11'leri

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:30
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı canlı izle | Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri

Süper Lig’in 23. Hafta maçları Beşiktaş - Fenerbahçe derbisiyle sonlanacak. 39 puanla 3. Sırada yer alan Beşiktaş, bu sezonda kat be kat altında performans sergileyen Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Lig’de 16. Sırada ve 24 puana sahip olan  Fenerbahçe’nin Beşiktaş maçında oynayacağı ilk 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı Lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal sahaya süreceği 11'i belirledi. Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak müsabakada sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 348 kez karşılaştı. 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'da oynanacak olan olan karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak..

Fenerbahçe’de bu sezon deplasman kabusu yaşıyor. 2018-19 sezonunda deplasmanda oynadığı maçlarda sadece iki galibiyet elde eden sarı-lacivertli takımın önünde yine zorlu bir dış saha fikstürü duruyor. Lig, Avrupa ve kupada çıktığı 18 deplasman maçında 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler; ligde Konyaspor, kupada ise Giresunspor’u yenebildi.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Kaleyi Volkan Demirel’in de Harun’dan devralması bekleniyor. Sağ bekte Isla oynayacak. Stoperde ise Skrtel ve Sadık yer alacak. Sol bekte ise İsmail görev yapacak. Ayrıca Zenit maçının ikinci yarısında oyuna giren ve etkili olan Tolgay Arslan ise orta sahada görev yapacak. Yanında Jailson ve Mehmet Topal oynayacak.

Kanatlar ise Victor Moses ve Nabil Dirar'a emanet. Cezası biten Soldado ise forvette görev yapacak. Son maçta kadroda olmayan Isla, Dirar ve Soldado derbide ilk 11’de yer alacak.

Fenerbahçe; Benfica, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Dinamo Zagreb, Çaykur Rize, Trabzon, Akhisarspor, Spartak Trnava, Ümraniyespor, Kayserispor ve Zenit mücadelesinden mağlup ayrıldı. Bursa, Antalya, G.Saray, Anderlecht ve Sivasspor maçları ise beraberlikle sonuçlandı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:30
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Giresun
  8. Bursa
  9. Antalya
  10. Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
  11. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı canlı izle
  12. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zamansaat kaçta?
  13. BJK FB maçı hangi kanalda?

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