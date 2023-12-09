Beşiktaş Fenerbahçe maçı Canlı gol anlatımı
Trendyol Süper Lig'in 15. Haftası önemli bir derbiye sahne oluyor! Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maçın canlı gol anlatımı haberimizde..
Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında derbide Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
Ligde çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 12 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe ise 37 puanla zirvede yer alıyor.
Zirve yarışından kopmak istemiyor
Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından çıktığı 3 maçta 7 puan elde etti. Beşiktaş, taraftarı önünde galip gelerek sarı-lacivertli ekiple arasındaki puan farkını 8'e indirmeyi hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Onur, Bailly, Amartey, Umut, Necip, Gedson, Muleka, Chamberlain, Rebic, Cenk
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
ABOUBAKAR 11'DE YOK
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Aboubakar, Amir, Colley ve Zaynutdinov'a ilk 11'de görev vermesi beklenmiyor.