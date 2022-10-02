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Spor Beşiktaş-Fenerbahçe maç sonucu
Spor

Beşiktaş-Fenerbahçe maç sonucu

Süper Lig'in 8.haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Futbolseverler derbinin sonucunu araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 21:37:00 - 2022-10-02 22:05:56
Beşiktaş-Fenerbahçe maç sonucu

Süper Lig'in 8.haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena'da Fenerbahçe'yi konuk etti. Peki, maç kaç kaç etti?

Beşiktaş-Fenerbahçe maç sonucu

Beşiktaş ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. 

9. dakikada ilk ciddi atak Fenerbahçe'den geldi. Sağ kanattan Ferdi Kadıoğlu'nun getirdiği topla ceza sahası önünde buluşan Valencia'nın şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin sol yanından az farkla auta gitti.

31. dakikada bu kez Beşiktaş tehlikeli bir atak geliştirdi. Masuaku'nun kullandığı kornerde Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Salih yeniden içeri doldurdu. Penaltı noktasının hemen önünde Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

43. dakikada sol kanattan Muleka'nın ceza sahasına gönderdiği topa Weghorst yatarak dokunduğu topu auta gönderdi.

Karşılaşmada ilk yarı 0-0 sona erdi.

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