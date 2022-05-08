Beşiktaş-Fenerbahçe maç sonucu
Beşiktaş-Fenerbahçe kaçı kaç kaç bitti? Süper Lig'in 36.haftasında Beşiktaş sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Beşiktaş ile Fenerbahçe ligin 36.haftasında karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Beşiktaş-Fenerbahçe maç sonucu
Derbi saat 19.00'da başladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sürüyor.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi
FENERBAHÇE: Altay, Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Zajc, Rossi, Serdar Dursun