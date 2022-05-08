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Spor Beşiktaş-Fenerbahçe maç sonucu
Spor

Beşiktaş-Fenerbahçe maç sonucu

Beşiktaş-Fenerbahçe kaçı kaç kaç bitti? Süper Lig'in 36.haftasında Beşiktaş sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-05-08 19:36:00 - 2022-05-08 19:38:45
Beşiktaş-Fenerbahçe maç sonucu

Beşiktaş ile Fenerbahçe ligin 36.haftasında karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Beşiktaş-Fenerbahçe maç sonucu

Derbi saat 19.00'da başladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sürüyor.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

FENERBAHÇE: Altay, Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Zajc, Rossi, Serdar Dursun

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