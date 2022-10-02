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Spor Beşiktaş Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11'ler:
Spor

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Süper Lig'in 8.haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın saat kaçta başlayacağını, muhtemel 11'leri araştırmaya başladı. Peki, derbi saat kaçta? Derbi muhtemel 11'ler belli mi?

Yeniakit Publisher
2022-10-02 12:12:00 -
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Süper Lig'in 8.haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını saatini araştırmaya başladı. Peki, derbi hangi kanalda?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Beşiktaş ile Fenerbahçe bu akşam 20.00'de karşılaşacak. Vodafone Arena'da oynanacak maçı beIN Sports 1 naklen yayımlayacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Salih, Josef (Gedson), Redmond, Dele Alli, Muleka, Weghorst

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi

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