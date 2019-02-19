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Beşiktaş Fenerbahçe derbisi biletleri ne zaman satışa çıkar? Derbi ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati kesinleşti. Son olarak Kadıköy'de Konyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe İstanbul'da Beşiktaş deplasmanına çıkıyor. Peki, Peki, derbinin biletleri ne zaman çıkacak? İşte, Beşiktaş Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih ve derbi biletlerinin satışa çıkacağı tarih hakkında ayrıntılar...

19 Şubat 2019 Salı 02:26
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi biletleri ne zaman satışa çıkar? Derbi ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati kesinleşti. Son olarak Kadıköy'de Konyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe İstanbul'da Beşiktaş deplasmanına çıkıyor. Peki, Peki, derbinin biletleri ne zaman çıkacak? İşte, Beşiktaş Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih ve derbi biletlerinin satışa çıkacağı tarih hakkında ayrıntılar...

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi biletleri ne zaman satışa çıkar?

25 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş Fenerbahçe maçı için biletlerin perşembe günü satışa çıkması bekleniyor. 

Fenerbahçe'de düşüş devam ediyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor'la sahasında 1-1 berabere kaldı ve küme düşme hattının bir basamak yukarısı olan 15. sıraya geriledi.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada Atiker Konyaspor, 33. dakikada Adis Jahovic'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Konuk ekip eksik kaldıktan 3 dakika sonra Moryke Fofana'nın golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 45 1. dakikada Jailson Marques Siqueira'yla beraberlik golünü buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi. 

İkinci yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Fenerbahçe, uzatmalar hariç 57 dakika bir kişi eksik oynayan rakibi karşısında 1 puana razı oldu. 

Puanını 24'e yükselten Fenerbahçe, küme düşme hattına gerilemekten averajla kurtuldu. Sarı-lacivertliler, aynı puandaki MKE Ankaragücü'nün averajla bir basamak üstünde 15. sırada yer aldı. Fenerbahçe ligde 21. haftayı 14. sırada tamamlamıştı. 

Ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Atiker Konyaspor ise puanını 34'e yükseltti.  

Beşiktaş Fenerbahçe ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 25 Şubat Pazartesi 21.00'de oynanacak. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

Beşiktaş-Fenerbahçe istatistikleri

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te, Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 91 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar yapılan 337 maçta Fenerbahçe 127, Beşiktaş 122 galibiyet aldı, 88 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 463 golüne, Beşiktaş 426 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçı konuk Fenerbahçe 2-0 kazandı. Öte yandan iki takım, sezon başında Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yardım amacıyla düzenlenen üçlü özel turnuvada karşılaştı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda, 45 dakika oynanan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.

 

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 02:26
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