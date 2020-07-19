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Spor

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi

Yeniakit Publisher
2020-07-19 20:23:32 -
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Roco, Vida, Caner Erkin, Elneny, Lens, Hutchinson, Boateng, Boyd, Burak Yılmaz

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Muric

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