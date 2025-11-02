Beşiktaş - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Beşiktaş 2 - 1 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.
CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ
Beşiktaş 2 - 2 Fenerbahçe
Devre Arası: Maçta ilk yarı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
45' GOL! Nene'nin içeri çevirdiği topta Asensio ilk kontrolün ardından sağ köşeye yerden sert bir şut çıkardı. 2-2.
45' Salih Uçan'ın Kerem Aktürkoğlu'na müdahalesi incelendi. Hakem sonrasında kararını iptal ederek aut kararı verdi.
45' Hakem Ali Yılmaz Beşiktaş ceza sahasındaki bir pozisyonda doğrudan beyaz noktayı işaret etti. Fenerbahçe penaltı kullanacak.
45' İlk yarının sonuna 6 dakika ilave edildi.
42' Ersin Destanoğlu ile En Nesyri arasında gerginlik yaşandı. Hakem Ali Yılmaz araya girdi.
37' Oyuncu Değişikliği: Cengiz Ünder - Salih Uçan
37' Levent uzaktan kaleyi yokladı. Son anda Ersin.
35' Sarı Kart - Nélson Semedo
35' Dorgeles Nene sol köşeden kaleye plase şut yolladı. Az farkla dışarı çıktı.
31' GOL! Korner organizasyonunda Beşiktaş savunması topu uzaklaştıramadı. Müsait pozisyondaki İsmail Yüksek altı pasın içinden sert bir şutla farkı 1'e indirdi.
30' Korner atışı için köşeye giden Marco Asensio'ya su şişesi fırlatıldı. Fenerbahçe sağlık ekipleri içeride.
29' Hakem Ali Yılmaz, Sergen Yalçın'a da kırmızı kart gösterdi. Beşiktaş teknik direktörü yedek kulübesinin arkasındaki tribüne doğru gidiyor.
27' Sergen Yalçın, Orkun Kökçü'ye gösterilen kırmızı kart sonrası sahaya girerek tepkisini gösterdi.
26' Kırmızı Kart - Orkun Kökçü
26' Hakem Ali Yılmaz pozisyonun tekrarını seyrettikten sonra sarı kartı iptal etti ve Orkun Kökçü'ye kırmızı kart gösterdi.
26' Hakem Ali Yılmaz pozisyonun tekrarını incelemek için VAR'a gidiyor.
25' Sarı Kart - Orkun Kökçü
23' Gol sonrası Fenerbahçe santrasıyla oyun tekrar hareketlendi.
22' GOL! Fenerbahçe savunması çıkarken hata yaptı. Topu kazanan Orkun Kökçü, El Bilal Toure ile oynadı. Toure topu içeriye çevirirken, Emirhan Topçu uzak köşeye sert bir şut yolladı ve farkı 2'ye çıkardı.
20' Bu dakikalarda iki takım da tempoyu düşürdü. Maç orta alanda geçiyor.
13' Fenerbahçe'de Oosterwolde, Rafa Silva'ya rakip yarı alanda müdahalede bulundu. Hakem Ali Yılmaz Oosterwolde'ye kart göstermedi.
9' Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu korner atışı için köşede.
8' Orkun Kökçü yayın önünden kaleye sert bir şut yolladı. Top defanstan döndü.
7' Fenerbahçe yarı sahasında çıkmakta zorluk yaşıyor. Beşiktaş rakip yarı sahadaki baskısını artırdı.
5' GOL! Vaclav Cerny'nin sol kanattan açtığı ortada El Bilal Toure kafayla topu kaleye gönderdi. Kaleci Ederson çaresiz kaldı.
3' Fenerbahçe ceza sahasında karambol. Tempolu başlayan maçta Vaclav Cerny'nin çaprazdan çektiği şut savunmadan döndü.
2' Beşiktaş maçın ilk korner atışını kazandı.
1' Zorlu derbide ilk düdük çaldı
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Ndidi, Rafa, Cengiz, Cerny, Toure.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Edson, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.