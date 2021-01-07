Beşiktaş farklı galibiyetle liderliğini sürdürdü

Beşiktaş - Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Beşiktaş'ın golünü atan Ajdin Hasić (19) sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi.

İlk yarı

17. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza yayına hareketlenen Aboubakar'ın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

19. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Aboubakar'ın pasıyla meşin yuvarlakla sağ tarafta buluşan Oğuzhan Özyakup çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Arka direkte Larin boş pozisyonda pozisyonu gole çevirdi: 1-0

31. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Çaykur Rizespor yarı alanına gönderilen uzun pası Meriah kafayla kalecisine geri pas olarak oynamak istedi. Kısa düşen topu takip eden Larin ceza sahası girişinde aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin üstünden ağlara yolladı: 2-0

34. dakikada Çaykur Rizespor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topu Rıdvan Yılmaz tek pasla ceza sahası içindeki Aboubakar'a verdi. Kamerunlu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+1. dakikada Josef'in pasıyla ceza sahasına hareketlenen Aboubakar'ın şutunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

56. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Aboubkar'ın pasıyla ceza yayı üstünde topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

67. dakikada Moroziuk'un sağdan içeri çevirdiği topa Abdullah Durak sağ çaprazdan gelişine vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

72. dakikada Moroziuk'un uzak mesafeden şutunu Ersin Destanoğlu son anda kornere çeldi.

79. dakikda Beşiktaş'ın 4. golü geldi. Beşiktaş yarı alanından atılan uzun pası takip eden Larin, Meriah'a rağmen kaleciden de sıyrılarak topu boş kaleye gönderdi: 4-0

83. dakikada Meljnak'ın kısa düşen geri pasında meşin yuvarlak Larin'in önünde kaldı. Topla ceza sahasına giren siyah-beyazlı oyuncu düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 5-0

89. dakikada Hasic müthiş bir golle farkı 6'ya yükseltti. Larin'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Hasic uzak mesafeden şık bir golle skoru 6-0 yaptı.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 6-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş galibiyet serisini 5 maça yükseltti

Vodafone Park'taki mücadelede rakibine farklı üstünlük sağlayan siyah-beyazlı ekip, galibiyet serisini de 5 maça yükseltti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetiyle başlayan seride siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor'un ardından Çaykur Rizespor karşısında da galip gelerek bu süreçte 15 puan topladı.

Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde en gollü galibiyetini Çaykur Rizespor karşısında aldı.

Vodafone Park'ta en farklı lig galibiyeti

Beşiktaş, Vodafone Park'taki en farklı lig galibiyetine Çaykur Rizespor karşısında ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonunda Bursaspor ile oynadığı maçla hizmete giren Vodafone Park'ta tarihi bir galibiyete imza attı.

2017-2018 sezonunda Kardemir Karabükspor'u Vodafone Park'ta 5-0 mağlup eden Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 6-0 yenerek evindeki en farklı galibiyeti elde etti.

Beşiktaş ayrıca, 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Manisaspor'u Vodafone Park'ta 9-0 mağlup etmişti.

Ersin Destanoğlu yine kalesini gole kapattı

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Çaykur Rizespor maçında da kalesini gole kapattı.

Genç file bekçisi, siyah-beyazlıların deplasmanda 2-1 yenildiği Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından oynadığı 5 maçta da rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Siyah-beyazlılar, hiç gol yemediği 5 maçlık galibiyet serisinde rakip fileleri 16 kez havalandırdı.

Larin, Aboubakar'ı geçti

Çaykur Rizespor karşısında 4 gol atarak galibiyette önemli rol sahibi olan Cyle Larin, gol sayısında Aboubakar'ı geçti.

Karşılaşma öncesinde 6 golü bulunan Larin, bu akşam rakip fileleri 4 kez havalandırarak gol sayısını 10'a yükseltti ve Aboubakar'ı (8) geride bırakarak Beşiktaş'ın en skorer ismi oldu.

Larin, 1989-1990 sezonunda oynanan Adana Demirspor maçında 4 gol kaydeden siyah-beyazlı takımın efsane oyuncularından Ali Gültiken'in ardından bir lig maçında 4 gol atan ilk futbolcu oldu.

Oğuzhan Özyakup kendini buldu

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Çaykur Rizespor karşısında galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.

Siyah-beyazlı taraftarların eleştirdiği isimlerin başında gelen Oğuzhan, bu sezon attığı gol sayısını ikiye çıkardı.

Karşılaşmanın ilk golünde Larin'e pası veren isim olan tecrübeli futbolcu, mücadelenin üçüncü golünü de attı. Oğuzhan böylelikle Vodafone Park'ta oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ardından Çaykur Rizespor maçında da gol sevinci yaşadı.