  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Beşiktaş eski Belediye Başkanı CHP'li firari Murat Hazinedar'ın yakalanma anı!
Siyaset

Beşiktaş eski Belediye Başkanı CHP'li firari Murat Hazinedar'ın yakalanma anı!

Beşiktaş Belediyesindeki 'rüşvet' soruşturması çerçevesinde firari eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın trafikte seyir halindeyken polis ekipleri tarafından yakalanma anı güvenlik kamerasına takıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 17:04:00 - 2022-12-14 17:19:45

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalanan Beşiktaş Belediye eski Başkanı Murat Hazinedar’ın yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, irtikap ve rüşvet" suçlarını işlediği tespit edilen Beşiktaş Belediyesinin eski yönetimine operasyon başlatılmıştı.

Soruşturmada firari olarak aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, dün akşam saatlerinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Hazinedar, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

Hazinedar’ın yakalanma anı kamerada

Öte yandan, Hazinedar’ın Tosya Sanayi Sitesinde yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın arkasında kalan Hazinedar’ın aracının önünün polis aracı ile kesildiği görülüyor.

CHP’li Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar: Bunların kafasında değiliz
CHP’li Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar: Bunların kafasında değiliz

Gündem

CHP’li Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar: Bunların kafasında değiliz

Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’a şok ceza!
Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’a şok ceza!

Aktüel

Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’a şok ceza!

CHP'li firari Murat Hazinedar yakalandı! İşte operasyonun ayrıntıları
CHP'li firari Murat Hazinedar yakalandı! İşte operasyonun ayrıntıları

Gündem

CHP'li firari Murat Hazinedar yakalandı! İşte operasyonun ayrıntıları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23