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Spor Beşiktaş, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına devam ediyor
Spor

Beşiktaş, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Beşiktaş, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig devi Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşularıyla başlayan idman, geniş alanda iki grup halinde top kapma ve çift kale maçından ardından yapılan şut çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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