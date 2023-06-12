Beşiktaş dünya yıldızını getiriyor! İlk temas kuruldu bile...

Beşiktaş, Milan'ın 29 yaşındaki Hırvat sol kanadı Ante Rebic için kiralama teklifi yaptı. İtalyan ekibinin önceliği ise oyuncuyu bonservisiyle satmak. Kartal, başarılı futbolcu için ısrarını sürdürüyor.

Şenol Güneş yönetiminde sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edebilir. Avrupa için ön eleme oynayacak olan Siyah-Beyazlılar, kadrosunu da önemli ölçüde güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir takip ettiği Hırvat futbolcu Ante Rebic için harekete geçti. 29 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibi Milan'a kiralama teklifi yaptı. Siyah-Beyazlılar, oyuncunun bonservisiyle birlikte alıcı bulamaması halinde transferde mutlu sona ulaşabilir. Akşam'a göre;

Siyah-Beyazlılar, başarılı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Dış basına göre ise Ante Rebic, İtalyan ekibi Milan'ın kadro planlamasında yer almıyor. Bu da Beşiktaş'ın bir yandan işini kolaylaştırırken, diğer yandan da Kara Kartal'ı zora sokuyor. Çünkü İtalyan ekibi, oyuncuyu 10-15 milyon euro bedelle satmak istiyor. Sağ ayaklı başarılı futbolcunun Milan ile 2025 yılının Haziran ayı bitimine kadar sözleşmesi bulunuyor. Rebic, bu sezon 31 maçta toplam bin 229 dakika süre aldı. Hırvat futbolcu 3 gol, 2 asistle takımına katkı sağlamayı başardı.

Nottinham Forest, Kara Kartal'ın 33 yaşındaki Faslı stoperi Romain Saiss'le yakından ilgileniyor. Beşiktaş, 2024 Haziran sonuna kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için 5 milyon euro istiyor. Bir başka Premier Lig ekibi Everton da Saiss için istekli.

Beşikta, daha önce G.Saray'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki Halil Dervişoğlu'na kancayı attı. Bonservisi Brentford'da olan milli forvet, sezonu Burnley'de kiralık olarak geçirdi. SiyahBeyazlılar, Dervişoğlu için temaslara başladı.

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