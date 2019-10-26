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Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da Falcao krizi: Bu kadar para boşuna mı verildi?

Galatasaray'ın Fransız devi Monaco'dan transfer ettiği Radamel Falcao sakatlığı olduğu için uzun süredir forma giymiyor. Bonuslarla birlikte yıllık 7 milyon euro kazanacak olan yıldız oyuncunun Beşiktaş derbisinde de oynamayacak olması sarı kırmızılı ekipte tartışmalara neden oldu.

26 Ekim 2019 Cumartesi 12:44
Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da Falcao krizi: Bu kadar para boşuna mı verildi?

Galatasaray'da, sezonun ilk 3 haftasında (Denizli, Konya, Kayseri) olmayan Falcao, ilk kez forma giydiği Kasımpaşa maçında Sarı-Kırmızılı forma ile ilk ve tek golünü atarken, sonrasında ligde Y.Malatya deplasmanında son 1 dakika ve Fenerbahçe derbisinde 90 dakika oynadı. Sakatlık nedeniyle Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarında forma giymedi.

Takımdan ayrı idman

Star'ın haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ve PSG maçlarında oynayan Kolombiyalı forvet, Real Madrid'e karşı da kadroda yoktu.

Sakatlık sonrası özel programla takımdan ayrı adaptasyon çalışması yapan Falcao'nun, Beşiktaş derbisinde oynamayacak olması, "Bu kadar para boşuna mı verildi" tartışmalarının başlamasına yol açtı.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 12:44
  1. Sivas
  2. Malatya
  3. Konya
  4. Kayseri
  5. Denizli
  6. Falcao
  7. Radamel Falcao
  8. Beşiktaş
  9. Galatasaray
  10. Real Madrid
  11. Fenerbahçe

YORUM YAZ

  • Altyapı yokAltyapı yok3 sa önce
    Takımlar alt yapısını kurmaz ve buradan futbolcu yetiştirmez ise işte böyle olur. Bu parayla kaç tane futbolcu yetiştirildi... Hazıra kondunmu böyle olur
  • Ofli Ofli 5 sa önce
    Falcaooooooooooooooooooooo gelebilirde gelmeyebilirde düsünüyor aha Karar Verdi verecek Bu .iyar lan ülkemde sabah bunun Haberi aksam bunun haber galatasaray da özel karsilama töreni Bu kadar saf Bu kadar cahil bu kadar yabanci düsgünlügü de olunmaz milleti resmen enaye yeri koydunuz ne oldu adam öyle bi anlasma yaptiki affedersiniz ama Butuvalete gittigine para almiyor
  • ÖmerÖmer7 sa önce
    İyi araştırılmadan alınan onca oyuncu sokağa atılan milyon liralar. Yabancı hayranlığı . Yirmi bin kişi karşılamıştı o da ayrı komedi . Bir şey olmaz ligde birkaç gol atar unutulur gider şampiyonlar Ligi de çöpe gider kayıplar mı ? Falkao nın canı sağ olsun

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