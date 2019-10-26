Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da Falcao krizi: Bu kadar para boşuna mı verildi?
Galatasaray'ın Fransız devi Monaco'dan transfer ettiği Radamel Falcao sakatlığı olduğu için uzun süredir forma giymiyor. Bonuslarla birlikte yıllık 7 milyon euro kazanacak olan yıldız oyuncunun Beşiktaş derbisinde de oynamayacak olması sarı kırmızılı ekipte tartışmalara neden oldu.26 Ekim 2019 Cumartesi 12:44
Galatasaray'da, sezonun ilk 3 haftasında (Denizli, Konya, Kayseri) olmayan Falcao, ilk kez forma giydiği Kasımpaşa maçında Sarı-Kırmızılı forma ile ilk ve tek golünü atarken, sonrasında ligde Y.Malatya deplasmanında son 1 dakika ve Fenerbahçe derbisinde 90 dakika oynadı. Sakatlık nedeniyle Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarında forma giymedi.
Takımdan ayrı idman
Star'ın haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ve PSG maçlarında oynayan Kolombiyalı forvet, Real Madrid'e karşı da kadroda yoktu.
Sakatlık sonrası özel programla takımdan ayrı adaptasyon çalışması yapan Falcao'nun, Beşiktaş derbisinde oynamayacak olması, "Bu kadar para boşuna mı verildi" tartışmalarının başlamasına yol açtı.
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