Beşiktaş derbisi öncesi Ali Koç depremi

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini büyük bir sıçrama maçı gibi görecekken geçtiğimiz pazar günü Gençlerbirliği karşısında alınan şok mağlubiyet Can Bartu Tesisleri'ne kara bulutları geri getirdi. Sarı-lacivertlilerde moraller derbi öncesi bir anda düştü.

Takım lig sonuncusuna sahasında 3 puan verince, gerilim ve tansiyon yükseldi. Maç sonunda ve devamındaki antrenmanlarda futbolcular arasında sıcak tartışmalar yaşandı. Bununla birlikte Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, takıma eleştirilerde bulundu.

Haftanın ilk günlerinde tesislerin en moralsiz ismi teknik direktör Erol Bulut'tu... Taraftarın gözünde kredisini tüketen genç teknik adam, son derece mutsuzdu. Hatta ilk günler, "Yönetimden gelecek 'görevden alındı' haberini bekliyor" yorumu dahi yapıldı.

Ardından futbolcular taşın altına elini soktu. Antrenman öncesi ve sonrası yapılan sohbetlerle Beşiktaş maçının kulüp için ne anlam ifade ettiği bir kez daha konuşuldu.

Futbolcu grubu maçlarda yapılan hatalara dair birbirlerine eleştirilerde bulundu. Takımdaki 'yardımlaşma' eksiğine dikkat çekildi. Herkes birbirinin açığını kapatacağına dair sözler verdi. Bununla birlikte bazı futbolcular Erol Bulut'la görüşerek destek verdi. Faturanın tek başına bir kişiye kesilemeyeceği vurgulanırken, "Hocam bir bedel olursa, hep birlikte ödeyeceğiz" dediler.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçından çok farklı bir 11'le sahada olacak. Sezon başı belirlenen prim sistemiyle derbi için ekstra prim olacak.

Ancak Başkan Ali Koç'un hafta boyu Samandıra'ya gitmemesi, kritik derbi öncesi Fenerbahçe için en ilginç detaylardan bir tanesi.