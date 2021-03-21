  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş derbisi öncesi Ali Koç depremi
Spor

Beşiktaş derbisi öncesi Ali Koç depremi

Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'de kulüp başkanı Ali Koç’un hamlesi konuşuluyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 15:03:00 -
Beşiktaş derbisi öncesi Ali Koç depremi

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini büyük bir sıçrama maçı gibi görecekken geçtiğimiz pazar günü Gençlerbirliği karşısında alınan şok mağlubiyet Can Bartu Tesisleri'ne kara bulutları geri getirdi. Sarı-lacivertlilerde moraller derbi öncesi bir anda düştü.

Takım lig sonuncusuna sahasında 3 puan verince, gerilim ve tansiyon yükseldi. Maç sonunda ve devamındaki antrenmanlarda futbolcular arasında sıcak tartışmalar yaşandı. Bununla birlikte Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, takıma eleştirilerde bulundu.

Haftanın ilk günlerinde tesislerin en moralsiz ismi teknik direktör Erol Bulut'tu... Taraftarın gözünde kredisini tüketen genç teknik adam, son derece mutsuzdu. Hatta ilk günler, "Yönetimden gelecek 'görevden alındı' haberini bekliyor" yorumu dahi yapıldı.

Ardından futbolcular taşın altına elini soktu. Antrenman öncesi ve sonrası yapılan sohbetlerle Beşiktaş maçının kulüp için ne anlam ifade ettiği bir kez daha konuşuldu.

Futbolcu grubu maçlarda yapılan hatalara dair birbirlerine eleştirilerde bulundu. Takımdaki 'yardımlaşma' eksiğine dikkat çekildi. Herkes birbirinin açığını kapatacağına dair sözler verdi.  Bununla birlikte bazı futbolcular Erol Bulut'la görüşerek destek verdi. Faturanın tek başına bir kişiye kesilemeyeceği vurgulanırken, "Hocam bir bedel olursa, hep birlikte ödeyeceğiz" dediler.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçından çok farklı bir 11'le sahada olacak. Sezon başı belirlenen prim sistemiyle derbi için ekstra prim olacak.

Ancak Başkan Ali Koç'un hafta boyu Samandıra'ya gitmemesi, kritik derbi öncesi Fenerbahçe için en ilginç detaylardan bir tanesi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dizi ne zaman başlayacak? Kenan İmirzalıoğlu'dan Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması
Medya

Dizi ne zaman başlayacak? Kenan İmirzalıoğlu'dan Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Kardeşlerim isimli ATV dizisi Cumartesi ekranına gelince, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına bir süreliğine ved..
Ayasofya Baş İmamı Prof. Boynukalın'ı hedef almak istedi: Özlem Gürses yine rezil oldu!
Medya

Ayasofya Baş İmamı Prof. Boynukalın'ı hedef almak istedi: Özlem Gürses yine rezil oldu!

Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef almak isteyen Halk Tv Sunucusu Özlem Gürses, kendisini rezil etti.
Ticaret Bakanlığı’ndan Renault Mais’e ödül
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı’ndan Renault Mais’e ödül

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tüketici Ödülleri’nde tüketici memnuniyetin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay