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Spor Beşiktaş deplasmanda kalesini savunamıyor
Spor

Beşiktaş deplasmanda kalesini savunamıyor

Süper Lig'de bu sezon 19 gol yiyen siyah-beyazlı takım, bunların 15'ini deplasmandaki 6 karşılaşmada kalesinde gördü - Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde geçen sezonki 8 dış saha maçında kalesinde 7 gol görmüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:19:01 -
Beşiktaş deplasmanda kalesini savunamıyor

İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Beşiktaş, dış sahadaki karşılaşmalarda kalesini koruyamadı.

Süper Lig'de yaptığı 11 maçta 19 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, bunların 15'ini deplasmandaki karşılaşmalarda kalesinde gördü.

Ligde şu ana dek 6 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, 2,5 gol yeme ortalamasıyla oynadı.


- Her maçta gol yedi


Beşiktaş, deplasmandaki 6 lig maçında da gol yemekten kurtulamadı.

Siyah-beyazlı takım, konuk olduğu Trabzonspor (3-1), İttifak Holding Konyaspor (1-4), Yukatel Denizlispor (3-2), Gaziantep FK (1-3), Fenerbahçe (4-3) ve Aytemiz Alanyaspor (1-2) karşılaşmalarının tamamında gol yedi.

Beşiktaş, deplasmanda toplam 15 gol yediği maçlarda üç galibiyet aldı.

Sezonun ilk dış saha maçında Trabzonspor'dan bir gol yiyen siyah-beyazlı takım, sonraki 5 maçta 2 ve üzerinde golü kalesinde gördü.


- Sergen Yalçın ile geçen sezon daha iyiydi


Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde geçen sezonki deplasman maçlarında daha iyi savunma performansı göstermişti.

Abdullah Avcı'nın ardından teknik direktörlüğe getirilen Yalçın, Beşiktaş'ın başındaki ilk maçına Çaykur Rizespor deplasmanında çıktı.

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Yalçın yönetiminde 8 deplasman maçına çıkarken 7 gol yedi.

Beşiktaş, geçen sezonki 17 dış saha maçında ise kalesinde 25 gol görmüştü.

Siyah-beyazlı ekip, en son geçen sezonun 34. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı ve 3-0 kazandığı maçta kalesini gole kapatmıştı.

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