Beşiktaş deplasmanda hata yapmadı
Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan maçta galip gelen takım Beşiktaş oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibini 2-0 mağlup etti. İlk golü 15. dakikada Vincent Aboubakar atan Beşiktaş, 55. dakikada Arthur Masuaku'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Başakşehir ise 35. dakikada Adnan Januzaj'ın kırmızı kart görmesiyle ilk yarıda 10 kişi kaldı. Geçen hafta kötü gidişatına son veren Beşiktaş, Başakşehir galibiyetiyle üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0'lık skorla Beşiktaş kazandı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Siyah-Beyazlılar karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
İlk gol Vincent Aboubakar'dan
Dengeli başlayan karşılaşmada perdeyi Vincent Aboubakar açtı. 15. dakikada çok şık bir gol atan Kamerunlu forvet, Siyah-Beyeazlılar'ı öne geçirdi. Abou, üst üste iki gol sevinci yaşadı.
Başakşehir, ilk yarıda 10 kişi kaldı
Medipol Başakşehir'de 35. dakikada Adnan Januzaj kırmızı kart gördü. Dengesini kontrol edemeyen Januzaj, Gedson Fernandes'in ayağını yerden kesti. Başakşehir, ilk yarıda 10 kişi kaldı.
Siyah-Beyazlılar, 55'te Arhur Masuaku'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazda topla buluşan tecrübeli solbek, yerden uzak köşeye çok sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.
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Son 2 maçında Kayserispor ve Alanyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan Başakşehir'in kan kaybı Beşiktaş maçıyla devam etti.
Geçen hafta Ankaragücü'nü 2-1 yenerek kötü gidişatı bitiren Beşiktaş, Başakşehir galibiyetiyle üst üste ikinci maçından galip ayrıldı.
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