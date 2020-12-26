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Spor Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-26 14:28:13 -
Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 28 Aralık Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda futbolcular, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Isınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başlayan antrenman, pas, 5'e 2, ayak tenisi, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları ile sürdü. İdman, yarı sahada uygulanan taktik programının ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.

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