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Spor Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 19:17:03 -
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre antrenmana, annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a giden ve bugün dönen Vincent Aboubakar da katıldı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5’e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı uygulamalar üzerinde durdu.

Antrenman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Bu arada antrenmanda yer alan Atiba Hutchinson, kamp kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Yalçın'ın tecrübeli oyuncuyu dinlendirmek için kadroya dahil etmediği bildirildi.

Siyah-beyazlı ekip, gerçekleştirdiği idmanın ardından kampa girdi.


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