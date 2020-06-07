Beşiktaş, çalışmalarına 1 gün ara verecek
Süper Lig’in 27. haftasında cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, çalışmalarına bugün ara verecek, antrenmanlar yarın devam edecek.
Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
Beşiktaş, çalışmalarına bugün ara verecek, antrenmanlar yarın devam edecek.