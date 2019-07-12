Beşiktaş, borçların yapılandırıldığını açıkladı
Beşiktaş Kulübü, borçların 5 yıl vade ile yapılandırıldığını açıkladı.12 Temmuz 2019 Cuma 20:45
Beşiktaş Kulübü, borçların 5 yıl vade ile yapılandırıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, "Aktif Bank A.Ş., Denizbank A.Ş., Halk Faktoring A.Ş. veT.C. Ziraat Bankası A.Ş.’den oluşan Konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır" denildi.
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