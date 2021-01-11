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Spor Beşiktaş bombayı patlatmak üzere! Milli yıldız ile masaya oturuluyor
Spor

Beşiktaş bombayı patlatmak üzere! Milli yıldız ile masaya oturuluyor

Devre arası transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman'ı transfer etmek istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 17:15:00 -
Beşiktaş bombayı patlatmak üzere! Milli yıldız ile masaya oturuluyor

Beşiktaş, Mario Mandzukic'in alternatifi olarak belirlediği Kenan Karaman için oyuncunun kulübü Fortuna Düsseldorf ile temasa geçti. Kenan Karaman'ı sezon başında Başakşehir de istemişti. Milli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Mario Mandzukic'in alternatifi olarak belirlediği Kenan Karaman için F. Düsseldorf ile temaslara başladı. Hem sakatlıklar hem de Covid-19 tehlikesi nedeniyle hücumda alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, milli takımın formda ismi Kenan Karaman için kulübüyle temasa geçti.

26 yaşındaki milli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasına rağmen, ara transferde kadroya dahil etmek için yaptığı teklife "650 bin Euro bonservis bedeli istiyoruz" yanıtı aldı. A Milli Takım'ın da kadrosunda yer alan Kenan için yönetim bonservis sorununu çözmek görüşmelerini sürdürüyor.

Ekonomik sorunlardan dolayı bu parayı verme ihtimali zayıf olan Kartal'ın olumsuz durumda deneyimli oyuncuyu sezon sonu takıma kazandıracağı belirtildi. Milli futbolcunun da siyah-beyazlı takıma gelmek için istekli olduğu kaydedildi.

 

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