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Spor Beşiktaş bombayı patlatıyor!
Spor

Beşiktaş bombayı patlatıyor!

Beşiktaş’ta gündeme dünyaca ünlü bir yıldız geldi. Orta saha transferi konusunda çalışmalara devam eden siyah-beyazlılara, menajerler aracılığıyla, şu anda bonservisi elinde olan Isco önerildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 14:02:00 -
Beşiktaş bombayı patlatıyor!

Beşiktaş’ta gündeme dünyaca ünlü bir yıldız geldi. Orta saha transferi konusunda çalışmalara devam eden siyah-beyazlılara, menajerler aracılığıyla, şu anda bonservisi elinde olan Isco önerildi.

Emirhan İlkhan'ın ayrılığı sonrası orta sahasına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Real Madrid ile olan sözleşmesi biten ve şu an boşta olan Isco'yu gündemine aldı.

Menajerler aracılığıyla önerilen İspanyol oyuncu ile ilk teması kuran Beşiktaş, uygun şartların oluşması durumunda transfer için harekete geçecek.

Mali şartlar oluşursa alınabilir

Fanatik'te yer alan habere göre; İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid’deki 9 yıllık serüveni sonrasında sezon bitimiyle boşa çıkan Isco, Beşiktaş’a önerildi.

30 yaşındaki oyuncunun temsilcisinden maliyet konusunda bilgi isteyen idareciler, uygun şartlar olması durumunda oyuncuyu gündemine alabilir.

Teknik direktör Valerien Ismael’e de konuyla alakalı olarak bilgi veren idarecilerin, Fransız teknik direktörden olumlu geri dönüş aldığı belirtildi.

Kariyeri başarılarla dolu

İngiltere Premier Lig temsilcisi Arsenal başta olmak üzere, Avrupa'nın birçok önemli kulübünün de hedefleri arasında yer alan 30 yaşındaki oyuncunun 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunuyor.

İspanyol yıldız, Real Madrid formasıyla 9 yılda 5 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez La Liga şampiyonluğu yaşamıştı.

 

 

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